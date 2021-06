El Potrillo cambia de look dejando relucir completamente sus canas

Cargando...

Alejandro Fernández se volvió tendencia en las últimas horas debido a su cambio de look, el que está mucho más moderno y atrevido. A sus 50 años el cantante deja relucir completamente sus canas, libre de tinte y de las que se siente muy orgulloso. El cantante mostró su nuevo corte de pelo que dio hincapié para las novedades en cuanto a lo que parece tratarse de un nuevo tema musical.

"Pronto sorpresas nuevas #talvez", escribió el cantante, acompañado por etiquetas a Aureo Baqueiro y el cantante Antonio José.

Todo da a pensar que el proyecto se llama "Tal vez" por su hashtag; podría tratarse de algo relacionado a su canción Tienes que entender. Lo cierto es que todo apunta que se trata de un dueto con el cantante español Antonio José.

"Un gran placer hermano haber compartido contigo en este trabajo que seguramente será todo un éxito", publicó el cantante en una serie de fotos en las que posa con el músico español y también deja ver un poco más sobre su corte de pelo.

Sin lugar a dudas el corte de Alejandro, levantó opiniones encontradas por lo atrevido, pues luce las patillas levantadas, un ligero fleco y un cabello degrafilado al estilo "Descuidado".

"Ay Potri, ese look no me late.", "No me gusta ese look...", "El hombre más guapo del mundo", "Eres tan bello como siempre", así como comentarios haciendo notar su ausencia en la red social inundaron la publicación, pues no habían publicaciones recientes.

Y es que el look anterior que había presumido Alejandro fue en una publicación de Instagram el pasado 10 de junio, donde lucía ropa negra y un corte mucho más clásico y sobrio, pero eso sí, ya dejando que destaquen las canas.

"A darle porque no hay límite para lo que quieran hacer. Buen jueves mi gente", escribió en aquella ocasión en la red social propiedad de Facebook.

El cantante anteriormente había dejado relucir cortes de cabello con una combinación más variada entre canas y oscuro, a veces con barba y a veces sin ella; pero este cambio radical no logró pasar desapercibido por sus fans.

Ahora sólo queda esperar a escuchar su nuevo tema musical, mientras que también se prepara para su gira "Hecho en México", donde dará una gira por Estados Unidos entre septiembre y octubre.