El soldado Beymar Quispe fue golpeado brutalmente y perdió la vida

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Familiares del soldado Beymar Quispe, denunciaron que el joven de 19 años falleció a raíz de una brutal golpiza que sufrió por otro soldado ‘antiguo’, en un cuartel del departamento de Santa Cruz, producto de sus heridas internas perdió la vida.

En medio de llanto, dolor e impotencia la hermana de Beymar relató cómo se encontraba su hermano antes de fallecer. “Me dijo te voy a decir algo, pero no vas hablar nada si es que el seguro cubre, pero si no es así tu denuncias”.

“Mi hermano recibió una patada en el estómago por un ‘antiguo’, cuando mi hermanito se levantó valientemente, lo volvió a patear, dejándolo desmayado y vomitando sangre. Ocurrió este sábado a mediodía, un teniente estaba presente en el lugar y no recibió atención médica inmediata”, relató en medio de lágrimas.

Cuando la hermana de Beymar llegó al hospital donde se encontraba internado, preguntó por el cuadro clínico y uno de los oficiales le indicó que su hermano tenía anemia y úlcera gástrica.

Cargando...

“Habían dos Comandantes afuera y un oficial que no se separaba de mi hermano (…) Cuando estuvimos solos, me dijo un antiguo me ha golpeado. Pero hasta el día de hoy el Comandante no habla de esto, lo han escondido al soldado (…) Estuve tres días con él, le dieron de alta, avanzó como un kilómetro y de nuevo volvió la hemorragia”, contó.

Totalmente desconsolada la hermana de Beymar dijo que cuando su hermano recibió el alta, ella le pidió retornar a Cochabamba, pero este se negó. “Vamos a Cochabamba allá yo te voy a ir a cuidar, te voy a llevar al médico, vamos a ir al Gastroenterológico. No sé qué le han hecho o dicho a mi hermano, le habrán lavado el cerebro. El oficial encargado que estaba ahí, le dijo en pocos días vas a ser antiguo. Vas a poder comer bien, como al decirle no vas a sufrir de hambre”.

Beymar Quispe no fue atendido de forma oportuna, después de tres días fue internado pero debido a las heridas y hemorragia interna falleció. El cuerpo fue traído de Santa Cruz y enterrado este jueves este 7 de enero.

“He vivido un infierno, jamás he pensado vivir esto (...) Mi hermano me dijo mis camaradas se orinan de miedo. Yo no sé qué pasaba allá, pido justicia”, añadió durante entrevista con El Mañanero.