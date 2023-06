"Es un sueño cumplido para mí": 'El Titi' llegó a Bolivia y habla en exclusiva con Red Uno

Cargando...

Bolivia

El colombiano Gregorio Pernía llegó a Bolivia. Esta noche tendrá una presentación denominada "Una noche de rumba" junto a la Chitoka y Red Uno de Bolivia conversó en exclusiva con él.

El colombiano de 53 años es considerado uno de los actores más reconocidos de Latinoamérica por sus papeles antagónicos como el Coloso de Jalisco en La hija del mariachi (2006), el recordado Titi de "Sin senos no hay paraíso" (2008) y sus secuelas "Sin senos sí hay paraíso" (2016-2018) y "El final del paraíso" (2019), así como el abogado Luciano Valenzuela en la nueva versión de "Hasta que la plata nos separe" (2022).

Carismático, alegre, predispuesto y con un excelente humor son cualidades que destacan el intérprete, que aseguró estar muy contento con su llegada al país y emocionado por su presentación en "Una noche de rumba".

Cargando...

"Feliz de estar en Santa Cruz. Con mucha expectativa de lo que va a pasar esta noche. Vamos a estar con una de las mejores comediantes, con la Chitoka, no sé qué vamos a hacer, me dijo que estaba separada y yo, la verdad, no estoy muy bien en el matrimonio. Entonces, eso es candela. Tenemos un show de una hora y media", adelantó entre risas El Titi.

El actor aseguró que estar en Santa Cruz de la Sierra es un sueño cumplido para él.

"La lengua tiene poder y la mente también. Hoy es un sueño más cumplido para mí, otro país que me llevo en mi corazón y tengo mucha expectativa por saber qué pasa esta noche, cómo responde el público, que es lo más importante, que estén contentos y que la pasemos sabroso", afirmó.

Así, invitó al público cruceño a ser parte de su show.

"Esta noche, primero vamos con nuestra comediante N° 1. Posteriormente, salimos nosotros, es un show de mariachis, tenemos el show de 'Sugar Daddy', luego nos subimos con 'Luciano Valenzuela' (su personaje en 'Hasta que la plata nos separe'). Estoy muy contento, que no haya dormido es otra cosa. Esta noche los esperamos en el show al lado de la Chitoka, comediante boliviana y este personaje, este servidor los quiero mucho, en nombre de Dios", adelantó.

Galería de fotos:

Gregorio también llegó para presentar su recientemente estrenado videoclip "Sugar Daddy".

Cargando...

"Vamos a estrenar por primera vez aquí. Ayer sacamos la canción del 'Sugar Daddy' y vamos a lanzarla hoy por primera vez en el escenario, que nos vaya bien", afirmó.

Además, nos contó el origen del título de esta canción.

"Llegué a la casa, hablo con Erika (Rodriguez), mi esposa y le digo: 'Amor, imagínate que en la lavandería me dice una señora que me entraron los años, que uy, que no sé'. Ella me mira y me dice: 'no se lo he dicho porque soy su esposa, pero usted tiene sus arruguitas y ya está veterano, pero a partir de hoy va a ser mi sugar daddy'", contó El Titi.

Por otro lado, compartió un poco sobre los inicios de su carrera con la telenovela "La Madre" en 1997.

"Entramos en un casting que era para 'Federico Suárez' en 'La Madre'. Mi padre me había hecho escribir detrás de una puerta que todo lo que se propone un ser humano en la vida se logra. Había estudiado actuación durante 7 años. Me paré en una portería de un canal de televisión pidiendo una oportunidad tres meses, todos los días. Me la dieron y me gané cuatro premios con esa novela en el 1997 y en la carrera ya hemos hecho 43 producciones", recordó.