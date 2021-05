El último día de abril Santa Cruz registró 889 nuevos contagios y nueve fallecidos

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Para el viernes 30 de abril, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña, reportó 889 nuevos contagios por el Covid-19, totalizando 111.410 casos hasta la fecha.

"Un día feo, desde enero que no teníamos una gran cantidad de casos así, para aquellos que le quedan dudas que estamos en la lluvia antes de la tormenta epidemiológica (…) Por eso mañana no festejemos, no salgamos a los boliches ni karaoques, para no volver a los picos altos de contagios", manifestó el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado

De los 889 nuevos infectados que se registraron el viernes, el municipio de Santa Cruz de la Sierra concentra la mayor cantidad con 799 positivos, mientras que los restantes 100 se distribuyen en los municipios de El Torno, La Guardia, San Ignacio, Montero, Warnes, Cuatro Cañadas, Cotoca, Comarapa, El Puente, Gutiérrez, Puerto Suarez, Saipina, Vallegrande, San Ramón, San José, San Antonio de Lomerío, Okinawa, Fernández Alonso y Charagua.

Hurtado indicó que con los nuevos contagios se sobrepasan los 7.000 casos activos deambulando en la ciudad, lo que quiere decir que en tres semanas se incrementaron 2.000 casos más.

Resaltó que 602 pacientes fueron dados de alta en las últimas 24 horas, aumentando a 98.683 las personas que vencieron al coronavirus.

La autoridad lamentó el fallecimiento de 9 personas, con las que ya son 5.658 decesos. “El dato de los fallecidos es preocupante, aún no se ha cerrado la semana epidemiológica y ya se tienen 14 fallecidos más que la anterior”, expresó Hurtado.

El gerente de Epidemiología manifestó que si bien Santa Cruz está en el inicio de la tercera ola, la buena organización en la aplicación de las vacunas ha frenando el incremento de casos.

"Hasta el día de hoy 195 mil dosis de vacunas aplicadas a personas mayores de 60 años y personal de Salud", resaltó Hurtado.