“El único recuerdo que me está quedando es mi nieta”, familiares dieron el último adiós a Nicol Salvatierra

Santa Cruz - Bolivia

La tarde de este martes familiares y amigos le dieron el último adiós a Nicol Salvatierra, la joven de 18 años que fue victimada por su expareja en la comunidad de Hardeman, en Santa Cruz.

El cuerpo de Nicol yacía colgado de una viga de su domicilio; al igual que el de su exnovio, Vicente Hernández Vaca. La pareja estaba separada y tenía una hija de dos años. Ahora la menor quedó a cargo de la familia materna.

“Se me fue mi hija, pero me está dejando otra. Ahora el único recuerdo que me queda es mi nieta”, dijo entre lágrimas el padre de la joven que se había graduado del colegio el pasado viernes.