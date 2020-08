Video: Elton John celebra 30 años libre de drogas y sobriedad

El afamado Elton John celebró en sus redes sociales sus 30 años de sobriedad y desintoxicación de las drogas con un emotivo mensaje.

"Soy un hombre muy afortunado", continúa Elton John en su escrito. "Si finalmente no hubiera dado el gran paso de pedir ayuda hace 30 años, estaría muerto. Gracias, desde el fondo de mi corazón, a todas las personas que me han inspirado y me han aguantado a lo largo de este camino", escribió en sus cuentas de redes.