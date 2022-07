"Elu" es la primer can entrenada para proteger a víctimas de violencia

Cochabamba, Bolivia

Con casi 10 meses, de raza pastor belga, recibió un entrenamiento especializado, no como detectora de droga u apoyo de los uniformados, 'Elu' recibió la misión de precautelar la integridad de víctimas de violencia.

La instructora del Centro de Adiestramiento en Cochabamba, sargento mayor Silvia Jhovanna Maita, que es guía de Elu, contó a un medio local que la perrita es inteligente, obediente y ha desarrollado un instinto protector grande. Por tal motivo es la primera canina entrenada para proteger a las víctimas de violencia en el país.

“He visto que mi can es bastante protectora, hemos creado un vínculo. Es apegada a mí y me protege de todo peligro. He visto sus cualidades desde un principio, ella está atenta a quién se me acerque sea otro ejemplar (perro) o un instructor”, contó a Opinión Maita.