Emergencia avícola en Cochabamba: bloqueos frenan distribución y afectan precios

Los productores avícolas de Cochabamba se declararon en estado de emergencia debido a los bloqueos en distintas rutas del país, que impiden el normal traslado de pollo hacia el occidente, especialmente al departamento de La Paz, uno de los principales mercados de consumo.

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores Departamental de Cochabamba (ASPYMAD), Marlon Álvarez, advirtió que la situación ya está generando un fuerte desequilibrio en la cadena de comercialización.

“Son 700 toneladas de pollo las que se consumen en La Paz. El Gobierno está haciendo un puente aéreo, pero solo se están llevando 10 toneladas, eso no abastece”, señaló.

Desequilibrio de costos

Álvarez explicó que, como consecuencia de los bloqueos, el precio del pollo en el mercado paceño se elevó, llegando a entre 80 y 95 bolivianos, lo que afecta directamente a comerciantes y consumidores. En contraste, en Cochabamba el precio bajó a entre 17 y 18 bolivianos el kilo, debido a la acumulación del producto en granjas y mercados.

“El problema es complicado para los comercializadores”, añadió.

En medio de este panorama, los avicultores reiteraron su pedido a las autoridades para garantizar la libre transitabilidad de productos y evitar un mayor impacto en la producción y abastecimiento de carne de pollo en el país.

En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Cochabamba, Iván Carrión, explicó que los bloqueos están rompiendo el ciclo productivo del sector y generan riesgo de descapitalización, especialmente en pequeños productores.

Bloqueos

En este contexto, el Comandante General de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que los operativos de desbloqueo continúan en la ruta hacia Caranavi, especialmente en el sector de Yolosa.

Precisó además que en el departamento de La Paz se registran 47 puntos de bloqueo, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a alrededor de 60, con presencia también en Oruro y algunas zonas del Beni. Según la autoridad, el resto del país no presenta bloqueos significativos.

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