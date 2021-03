Emocionado y entre lágrimas, Camacho asegura que no defraudará a los cruceños

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Minutos después que se conocieron los resultados en boca de urna de Focaliza para La Red Uno de Bolivia, Luis Fernando Camacho recibió el abrazo de sus familiares, amigos y candidatos a asambleístas, luego que los resultados no oficiales dan como virtual gobernador de Santa Cruz al aspirante de Creemos.

La Red Uno de Bolivia llegó hasta el centro de cómputos de la agrupación Creemos para conocer de manera primicial las primeras impresiones. Entre lágrimas y visiblemente emocionado, Camacho agradeció a Dios, a su familia, a su equipo de campaña y a la ciudadanía "por hacer posible la victoria" en estas elecciones subnacionales.

"Quiero agradecer a toda la juventud que no perdió la esperanza y que fue quien marcó la senda clara de esta victoria. Quiero agradecer a todo el pueblo cruceño, de corazón decirles que no le vamos a fallar, vamos a hacer un gran equipo con todos, vamos a generar lo mejor que podamos, no vamos a defraudar el voto de aquellos jóvenes que buscaron este cambio y lo logramos", expresó Camacho en contacto con Notivisión Santa Cruz.

Indicó que una de sus primeras acciones será gestionar las vacunas contra el Covid-19 para inmunizar a la población hasta el 24 de septiembre, y generar 70 mil empleos.