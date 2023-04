Empresarios rechazan incremento salarial; maestros y COD creen que es insuficiente

Cochabamba, Bolivia

Luego de conocerse el acuerdo arribado entre el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) que determinó incrementar 3% al haber básico y 5% al salario mínimo nacional; empresarios y otros sectores de Cochabamba reaccionaron observando el anuncio.

El incremento generó sorpresa y malestar entre los empresarios, que rechazaron la propuesta. Señalan que fueron discriminados, ya que no los tomaron en cuenta en la reunión y no consensuaron con ellos. Asimismo, aseguraron que se generará más empleos informales.

En ese sentido, manifestaron que cumplirán con el pago del incremento. Tampoco descartan que algunas empresas pasen a la informalidad.

"Como sector privado, vamos a cumplir porque ya es una ley. Pero no han considerado la opinión del sector privado. Va a haber empresas que no van a poder asumir porque no todos los sectores y regiones crecen lo mismo, no están en las mismas condiciones. En ese sentido, muchas empresas van a optar por el cierre o, definitivamente, migrar a la informalidad", agregó Laredo.