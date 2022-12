En medio de llanto y un relato desgarrador un ciudadano argentino que sobrevivió a 37 puñaladas pide ayuda

La Paz

La tarde de este jueves se conoció sobre la aprehensión del alias El Fresa y El Negro, dos extranjeros de nacionalidad venezolana, sindicados de apuñalar 26 veces a un argentino en La Paz.

En una entrevista realizada por Notivisión la víctima aclaró que se tratan de 37 puñaladas y no solamente 26, cono se conocía.

Según Pablo, él no conocía a los extranjeros, fue sorprendido cuando los delincuentes lo interceptaron para robarle su celular y 200 bolivianos.

La víctima se dedicaba a la venta de artesanías, posteriormente lavaba vidrios, porque no encontraba trabajo. Él relató con lágrimas en los ojos, que fue atacado en horas de la madrugada, dormía en la calle a falta de dinero.

“Estaba durmiendo sobre un puente sobre la Autopista, pasando por la terminal, como a las 03:00, me caen tres personas masculinas, venezolanas, donde me empiezan a agredir y darme puñaladas por la espalda, el tórax, la ingle, la pantorrilla, me quede inmóvil ya de la pierna izquierda, me cuesta caminar”, relató entre lágrimas Pablo.