En medio de vigilias y estribillos se instala juicio virtual de Añez

Este lunes, se retomó la audiencia de juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado “golpe de Estado II”, la abogada Norka Cuéllar, defensa legal de la exmandataria, indicó que están en la fase de presentar incidentes y excepciones. Personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizaron hasta el penal de Miraflores, donde la exautoridad guarda detención preventiva para exigir la máxima penal en el caso.

“Mi queja es esta, no podemos escuchar la audiencia allá adentro y se ha puesto a conocimiento del Tribunal pero igual, no nos hacen caso y ahora necesitaba usar el celular para comunicarme con mi colega y me exponen de afuera, que yo no puedo prender el celular adentro y me exponen a que salga fuera del penal, hay siete incidentes y tres excepciones”, denunció Cuellar.