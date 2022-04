14/04/2022 - 18:12

Policial

Encuentran a la bebé Valentina; la policía aprehendió a la supuesta raptora

“La bebé estaba en mi casa, yo no me la llevé, su madre me entregó, estaba conmigo no está mal, ella está tranquila”, manifestó Mariana P., mujer identificada como la presunta raptora.