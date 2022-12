Encuentran el cuerpo de Gertrudis Arispe en un barranco camino a Santiváñez

Santiváñez, Cochabamba

Este martes 6 de diciembre comunarios Santiváñez iniciaron la búsqueda de Gertrudis Arispe Flores, de 35 años, que era buscada desde el pasado 28 de noviembre. El cuerpo sin vida fue encontrado a la altura del mirador, a un costado de la carretera, en una zona de difícil acceso, a una profundidad aproximada de 100 a 150 metros.

Gertrudis salió de su domicilio, ubicado en la comunidad de Tirani, para encontrarse con el padre de sus hijos Edwin C.L. y no volvió a ser vista. La familia inició la intensa búsqueda de la madre de cinco hijos, este lunes 5 de diciembre a 40 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez encontraron sus pertenencias, como su cédula de identidad, la pañoleta que usaba para el cabello y prendas de vestir camino a Santiváñez.

Los padres de Gertrudis y sus familiares realizaron la búsqueda, el padre de la mujer de 35 años, Emigdio Arispe, aseguró que las autoridades demoraron en iniciar la búsqueda de su hija.

"Estamos en busca de mi sobrina, no descansaremos hasta encontrarla. Encontramos algunas de sus pertenencias, su carnet de identidad, el pañuelo de su cabeza. Ahora me dirijo a Edwin C. L. presentate de form a voluntaria, dinos donde está el cuerpo de la mujer. Don Edwin, por tus hijos devuelve el cuerpo, tú sabes dónde están los restos", señalaba durante la mañana el tío de la víctima de feminicidio.