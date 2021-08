Enfrentamientos por el agua de la represa de la Angostura

Cochabamba, Bolivia

Los regantes llegaron al lugar decididos a romper la ataguía que evita el desfogue de agua de la represa. Los comunarios de la zona y dueños de restaurantes lo impidieron, más de tres resultaron heridas con piedras en ambos bandos.

La policía intervino y lanzó gases lacrimógenos para evitar más enfrentamientos. El conflicto está latente, los regantes dicen que tarde o temprano desfogarán el agua a sus sembradíos y advirtieron con una "segunda guerra por el agua" y bloqueo de caminos desde el lunes 23 de Agosto.

Pobladores de Tolata y Arbieto piden que se respete la ataguía de la Angostura, señalan que el agua comienza a evaporarse, aseguran que si el líquido alimento estuviera pasando la ataguía permitirían el desfogue para riego.

“El sector turístico no afecta a la represa, no consumen el agua, los lancheros no contaminan generan oxigenación”, señaló el representante de Tolata y Arbieto.