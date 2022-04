Entrar a Venecia costará hasta 10 euros a partir del 2023

Cargando...

Venecia, Italia

Si está en tus planes viajar a Venecia, Italia en tus próximas vacaciones, alista tu billetera porque tendrás que pagar entrada para conocer la ciudad de los canales.

La ciudad italiana ha decidido dar un paso más en la lucha contra la saturación turística y a partir de 2023 cobrará una entrada de hasta 10 euros a sus visitantes, algo que ya llevaba anunciando desde 2018 y se ratificó tras la llegada de unos 400.000 turistas durante las vacaciones de Semana Santa.

El alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro, explicó que inicialmente no habrá penalizaciones o se prohibirá la entrada a quien no haya reservado, pero “a aquellos turistas que hayan realizado reservas se les facilitará el acceso y compra de entradas para museos y transporte público, y pasarán por delante de los que no han reservado”.

El objetivo de la administración municipal es saber siempre, en tiempo real, cuántas personas se encuentran al mismo tiempo en las calles del centro histórico y poder actuar en consecuencia.