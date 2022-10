Entre peleas y bloqueos, se desarrolla la Cumbre del Transporte Paceño

La Paz, Bolivia

Tras varios altercados, se desarrolla la Cumbre del Transporte Paceño y el alcalde Iván Arias aseguró que se efectúa de manera pacífica.

Cambio del lugar, agresiones y denuncias se registraron durante la mañana de este miércoles. En primera instancia, el encuentro debía realizarse en el edificio 16 de Julio de El Prado paceño, pero tuvo que trasladarse y ser inaugurado en el Cine 6 de Agosto.

Asimismo, desde las 5 de la mañana aproximadamente, choferes que realizan la ruta La Paz - El Alto tomaron las calles del centro paceño debido a que la alcaldía no los habría tomado en cuenta en la Cumbre, lo que molestó al sector. Bloquearon desde el Obelisco hasta la Plaza del Estudiante interrumpiendo el paso de movilidades.

"Muy molestos por la no convocatoria a un sector importante como es la Federación Departamental de La Paz. Nosotros como sector interciudad hemos sido aislados y discriminados por este señor alemán. Parte de la comisión del sector interciudad y nunca hemos recibido (invitación) y no lo conozco personalmente a este señor alemán. Lastimosamente ha querido dividir a un gremio tan importante como es la Federación Departamental de la Paz y poniendo en contexto a una Federación Urbana de La Paz que no está reconocida, que no tiene pies ni cabeza, reuniéndose y tratándose temas importantes circunstanciales", aseguró un representante.