Envían a Palmasola a uno de los implicados en la violación grupal en el Plan 3000

Santa Cruz - Bolivia

La justicia determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de Palmasola a uno de los involucrados en la agresión y violación grupal a una mujer en la zona del Plan 3000.

El pasado fin de semana vecinos del barrio Cordillera rescataron a esta mujer de 42 años que fue brutalmente golpeada y abusada al interior de una vivienda.

A consecuencia de la brutal agresión la victima, que sufre de demencia, quedó con 40 días de impedimento.

Durante la audiencia el único aprehendido dijo que no participó en el hecho y pidió que se busquen a los responsables. "Dicen que ese día me vieron entrar de madrugada al domicilio de la afectada. Yo no he sido, soy inocente", declaró.

familiares de la víctima agradecen a las autoridades por la determinación y exigen que se de con el paradero de los otros dos implicados.