Erupción de volcán en Congo provoca la evacuación de miles de personas

El Congo

(Reuters) - Una humeante estela de lava procedente de una erupción volcánica cubrió el domingo cientos de casas en el este del Congo, haciendo que los residentes tuvieran que buscar pertenencias y a sus seres queridos entre los escombros, aunque el flujo de destrucción se detuvo justo antes de la ciudad de Goma.

El sábado por la noche, el pánico se apoderó de Goma cuando el Monte Nyiragongo, uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo, entró en erupción, tiñendo el cielo de rojo y enviando un muro de lava anaranjada cuesta abajo hacia la ciudad de unos 2 millones de habitantes.

Muchos de los miles de habitantes que huyeron de la capital de la provincia de Kivu Norte, regresaron a sus casas pese al temor a nuevas erupciones.

Al menos 13 personas perdieron la vida tras la erupción volcánica, la mayoría en accidentes de tráfico al huir de sus viviendas.

Los residentes, atormentados por el recuerdo de una erupción en 2002 que dejó 250 muertos y a unas 120.000 personas sin hogar, huyeron a pie con sus pertenencias, algunos hacia la cercana frontera con Ruanda.

La Federación Internacional de la Cruz Roja informó que entre 3.000 y 5.000 personas huyeron el sábado a Ruanda, muchos de ellos campesinos y agricultores con ganado.

El 11 de mayo, el Observatorio ya advirtió en un informe sobre la situación de los volcanes de la cordillera de Virunga -Nyamulagira y Nyiragongo- de que los dos “están muy activos, particularmente el Nyiragongo, donde se observan algunos seísmos híbridos esporádicos”. “Esta actividad aún no afecta a las zonas habitadas, pero merecen una atención particular de seguimiento”, recomendaba en su informe el Observatorio.

La erupción del sábado se produjo cuando se abrieron fracturas en la ladera del volcán, provocando flujos de lava en varias direcciones.

El domingo se podía ver en las afueras de Goma una franja negra y humeante de unos 800 metros de ancho, donde la lava se había enfriado hasta convertirse en escombros. En algunos puntos tenía tres pisos de altura, engullendo incluso grandes edificios y lanzando humo al cielo gris de la mañana.

Ernestine Kabul, de 68 años, contó que trató de sacar a su marido enfermo de su casa cuando la lava se acercaba, pero el frágil estado de salud del hombre se lo impidió.

"Me dije a mí misma, no me puedo ir sola, nos hemos casado para pasar juntos por lo bueno y lo malo", dijo Kabul. "Volví para intentar al menos sacarlo de allí, pero no pude. Salí corriendo y él se quemó. Maldigo este día".

El flujo de lava hacia Goma se detuvo a unos cientos de metros de los límites de la ciudad y el aeropuerto cercano no sufrió daños. Otro flujo de lava que se dirigía al este, sobre terreno despoblado, hacia Ruanda, también parecía haberse detenido.