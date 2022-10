Escándalo: Alto Jefe Policial tuvo relaciones sexuales en una unidad de la policía

Cochabamba, Bolivia

A través de redes sociales, empezó a circular registros audiovisuales del momento en que un oficial de alto rango en la Policía Boliviana, mantiene relaciones sexuales con una mujer, en lo que sería una unidad policial.

Al enterarse de semejante escándalo, autoridades municipales se pronunciaron al respecto. Ellos rechazaron categóricamente el hecho de que un oficial aproveche sus horas de trabajo para actos indecentes en lugares no apropiados, en vez de velar por la seguridad ciudadana.

"Es una vergüenza lo ocurrido, que se usen instalaciones de la Policía para realizar actos obscenos, es una falta de respeto al pueblo cochabambino y obviamente a nuestro país. No se necesita investigar ahí están las imágenes, eso lo dice todo", declaró molesto el alcalde Manfred Reyes Villa.

Desde la bancada de "Súmate" están indignados por el video que circula en redes, aseguran que se faltó el respeto a la institución verde olivo. "Son lugares de todos los bolivianos, porque todos pagamos nuestros impuestos, debería haber cierto respeto por las instituciones y por el lugar donde uno trabaja", remarcó el concejal Diego Murillo.

"Una persona de tan alto rango que debería ser un ejemplo no sólo para la Policía y sociedad, pero esto no me sorprende, es la realidad de nuestro país. Este tipo de gente que se cree que está encima de la ley, por el cargo que tienen y funciones se aprovechan, es un abuso de poder", indicó el concejal Marvin Reyes Villa.