Escándalo: Los fuertes mensajes de Niurka a Paty Navidad

Paty Navidad, actriz y cantante mexicana, dio a conocer recientemente su opinión sobre el coronavirus, muchos la atacaron en redes sociales por su comentario, algunos personajes del espectáculo no comparten su punto de vista, mientras que otros la defienden, como Germán Ortega. Y en esta ocasión, Niurka Marcos no se quedo callada.

En una entrevista, Niurka Marcos opinó al respecto sobre la opinión de Paty Navidad quien mencionó en una ocasión que las vacunas contra el coronavirus tendrán un chip que controlarían a los seres humanos.

“Sólo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son blah, blah, blah. Son conversaciones que has escuchado, comentarios de Internet, no hay certeza de nada”, dijo la cubana.

La vedette cubana indicó que en las vacunas contra el Covid-19 no tienen porque tener un chip para controlar a los humanos.

“No tienen porque ponerte un chip en ningún lado si estás embelesado con el celular que ya en el celular te tienen localizado, primero te deshaces de un marido o de tu madre que del celular”, mencionó.

Por otra parte, también comentó sobre los polémicos tuits de Paty Navidad donde escribió que los hombres y mujeres transexuales no dejarán de pertenecer al género con el que nacieron, a pesar de que se operen.

“Yo creo que la elección de ser hombre o mujer está en el alma, en la mente y no somos quienes para juzgar a nadie. Si tiene un empaque de hombre y quiere cortárselo, pues ya su mente es mujer, te guste o no, I´m sorry for everybody”, comentó Niurka.

Finalmente, la cubana dijo que los comentarios que ha hecho Paty Navidad la han llevado a aparecer en varios medios de comunicación y que a parecer ella tiene la necesidad de entretenerse en algo y que una nota la haga recorrer toda la industria, aunque hable mal.