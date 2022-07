“Ese par de monstruos acabaron con la vida de mi angelito” dijo la madre de Matías y anunció que continuará el proceso

Potosí

Martha Choque, madre del niño de 6 años Matías, manifestó que no está de acuerdo y se siente insatisfecha con la determinación de dar 30 años de cárcel a la autora confesa de la muerte de su pequeño hijo, así mismo dijo que el padre es responsable por lo sucedido.

Así mismo, anunció que solicitará ayuda de su comunidad y de diferentes dirigentes, para exigir justicia, y que se otorgue una pena mayor a la establecida para los sindicados de matar a su pequeño hijo.

La justicia determinó que el padre del menor sea enviado a la cárcel de forma preventiva y por el plazo de 6 meses, mientras continua el proceso de investigación, tras hallar grado de responsabilidad en la muerte de su hijo.

Este viernes se realizó en entierro del niño Matías, su cuerpo fue llevado a su colegió, y en el recorrido rumbo al cementerio, padres de familia y pobladores de Llallagua exigieron justicia y una mayor condena para los responsables del crimen.

“Mi amor llévame contigo, no voy a aguantar, no voy a poder, llévame contigo no dejes a mamá, no dejes sola a mamá”, manifestó la madre del niño Matías entre gritos y lágrimas de dolor.