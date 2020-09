España inicia el primer ensayo de la vacuna Covid-19 en humanos

Cargando...

Este lunes se empiezan a poner las primeras dosis de 'Ad26Cov2S', que de la empresa Janssen de Johnson & Jonhson, a los 40 voluntarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. En el estudio también participan los centros madrileños de La Paz y La Princesa, pero la inyección a los 150 candidatos que serán testados en la capital se retrasa al martes.



Esos tres nosocomios probarán en humanos el antídoto en el que trabaja Janssen -filial de Johnson & Johnson-, denominado Ad26.COV2.S, que se encuentra actualmente en fase dos.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló el mes pasado que este ensayo fue autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente de su departamento, y se probará en 190 voluntarios de dos grupos, uno de 18 a 55 años y otro de 65 años en adelante.



Tras llevar a cabo la primera etapa en Bélgica y Estados Unidos, el estudio tendrá una duración de varios meses e irá seguido de uno en fase tres, la última antes de tener una autorización del producto.



'Cuando se llega a una fase dos es porque está demostrado que la vacuna no induce toxicidad ni reacciones adversas', explicó entonces el titular de Sanidad.



En total participarán 550 voluntarios sanos de España, Bélgica y Alemania para evaluar el rango de dosis y diferentes pautas de administración.



La Ad26.COV2.S usa una tecnología basada en un adenovirus recombinante no replicativo para generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del nuevo coronavirus.



Illa aclaró que participar en el estudio de esta vacuna no otorga a España un trato preferencial en el reparto a nivel europeo, el cual se realizará de manera equitativa en todo el llamado viejo continente.



No obstante, resaltó que es un 'orgullo para nuestro país poder participar, genera conocimiento y reconocimiento a la calidad de nuestra investigación y a nuestro Sistema Nacional de Salud', enfatizó.