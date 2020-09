España: Mujer compra un bolso por internet y al abrirlo le pico un peligroso escorpión

Cargando...

Comprar artículos por Internet no siempre puede traer lo que queremos o como lo deseamos. Algo así le ocurrió a una mujer en Valencia (España), quien se llevó una gran decepción, pero por sobre todo un gran susto cuando al abrir un bolso que había comprado en la plataforma china Aliexpress, fue picada por un escorpión.

Primero, la joven no entendió lo que había pasado y solo sintió un fuerte dolor en un dedo, pero luego se dio cuenta de que le había picado el peligroso arácnido.

"Claro que no sabía qué tipo de escorpión era ni nada," cuenta Judith al Diario de Levante. "Me tuve que ir al hospital y allí me dijeron que tenía que hacer una denuncia sobre todo lo que había pasado".

Una vez en el hospital, Judith mostró las fotos del escorpión a los doctores para determinar el tratamiento a seguir, pero no esto fue suficiente, ya que los galenos no tenían mucho conocimiento sobre este arácnido y se contactaron con biólogos del Bioparc de Valencia para pedirles ayuda.

El animal resultó ser un escorpión chino, también llamado escorpión dorado de Manchuria, que habita en China, Corea, Mongolia y Japón. Su veneno es neurotóxico y puede provocar alteraciones neurológicas y, en algunas ocasiones, la muerte. Afortunadamente, el ejemplar que picó a Judith era poco venenoso y el susto no paso a mayores.

Judith contactó con Aliexpress, donde le dijeron que reciben mercancías empaquetadas en plástico de diferentes vendedores, por lo que el animal ya estaba dentro de la caja cuando la recibieron. Por ahora, el escorpión sigue en casa de la mujer para servir de prueba durante el proceso judicial.