Estudiante de medina sale llorando de la clase tras darse cuenta que el cuerpo era de su amigo

Un estudiante de medicina huyó llorando de una clase de anatomía después de darse cuenta de que el cuerpo que estaban a punto de diseccionar era su amigo. Enya Egbe y un grupo de estudiantes de medicina se habían reunido alrededor de tres cadáveres en la Universidad de Calabar en Nigeria ; pero luego de descubrir que uno de los cuerpos era el de su amigo de siete años, Divine, Enya gritó y se escapó.

"Solíamos ir a bailar juntos. "Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho", fueron las palabras del estudiante.

Oyifo Ana, quien fue uno de los muchos estudiantes que corrieron detrás de Enya y lo encontraron llorando afuera, dijo: “La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas.

"Me sentí tan mal cuando me di cuenta de que algunas personas pueden no ser verdaderos criminales".

Posteriormente, Enya se puso en contacto con la familia de Divine y se enteró de que se habían puesto en contacto con tres estaciones de policía diferentes para buscarlo después de que él y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad en el camino a casa después de una salida nocturna.

La familia finalmente pudo reclamar su cuerpo, pero el caso puso de relieve un problema más amplio en Nigeria de brutalidad policial y una ley por la que los 'cuerpos no reclamados' en los depósitos de cadáveres del Gobierno se entregan a las escuelas de medicina.