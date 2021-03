Eva Copa al MAS: "Dejen de hacer campaña sucia, dejen de comportarse como la oposición"

Cargando...

El Alto, Bolivia

Ante las últimas y sucesivas críticas que recibió por parte de integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), la candidata a alcaldesa de El Alto por la agrupación Jallalla, Eva Copa, pidió a sus excompañeros de partido que dejen la campaña sucia y respeten la decisión del pueblo.

“Decirles a mis excompañeros del MAS, dejen de hacer campaña sucia, dejen de comportarse como la oposición, no hagan lo que siempre han criticado. Respeten el voto del ciudadano de a pie”, dijo la candidata a alcaldesa por la agrupación Jallalla.

Copa se pronunció después de que el MAS la acusó de ser financiada por Estados Unidos, tener vínculos con el Gobierno de Jeanine Añez y, recientemente, por las versiones que surgen en redes sociales que la implican en la tragedia de la UPEA.

La candidata lamentó que se use un tema sensible como la tragedia de la UPEA se use para ataques políticos y rompió el llanto al denunciar que es un acoso político.

“Le digo a esos señores de corazón, les hablo como mujer como madre y como alteña: basta de su acoso, que cese de una vez la violencia. No me voy a dejar, si lloro no es porque soy débil, lloro porque me da bronca y me da rabia que haya gente que agarren este tema para temas políticos y empiecen a atacar y difamar a las personas. No nos vamos a dejar”, manifestó en llanto.

También llamó a que no se chantajee al voto del ciudadano, con ese argumento de que no habrá obras si el MAS no gana las elecciones.

La exsenadora afirmó también que no se arrepiente de haberse alejado del MAS, porque considera que en ese partido continúa un “grupo selecto” que toma decisiones en lugar del pueblo.

Recalcó que su rechazo contra el acoso político contra su candidatura. “No me voy dejar, primero porque soy mujer y soy alteña y voy a demostrar que sí podemos”, agregó.