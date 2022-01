Eva Copa confirma la realización de la tradicional Feria de la Alasita en El Alto

El Alto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, confirmó este viernes, la realización de la tradicional Feria de las Alasitas en la urbe alteña, toda vez que un gran porcentaje de la población vive gracias a su trabajo en el comercio informal.

“Aquí en El Alto no podemos suspender nosotros las actividades económicas, porque vivimos del comercio informal, pero eso no quiere decir que no tengamos las medidas de bioseguridad”, manifestó Copa.