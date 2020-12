Eva Copa será candidata a la Alcaldìa de El Alto por Jallalla La Paz

Este lunes la expresidenta del Senado, Eva Copa, confirmó su candidatura a la Alcaldía de la ciudad de El Alto junto la agrupación Jallalla La Paz.

Copa, con lágrima en los ojos, aseveró que su corazón siempre será azul y confirmó que al interior del MAS se registró una pelea interna.

“Hay grupos que no permiten que haya renovación, no permiten que los nuevos liderazgos surjan y me duele pensar que aun prime el machismo, eso es lo que me duele por que las mujeres hemos hecho una lucha constante y muy dura para estar donde estamos”, puntualizó.