Evo: "Aunque lo invite el presidente, Quintana jamás estaría con este Gobierno"

Cargando...

Cochabamba - Bolivia

Nueva arremetida y el malestar se acrecienta. El líder de los cocaleros, Evo Morales, manifestó que es una "mentira" que se esté buscando el nombramiento de Juan Ramón Quintana en lugar del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y aseveró que su exministro "jamás estaría" en el gabinete del presidente Luis Arce.

"Todo es mentira, jamás Juan Ramón Quintana estaría con este Gobierno, jamás, pero además de eso, los mejores ministros son repudiados por la derecha y no defendidos ni salvados por la derecha. No podemos entender que algunos ministros sean salvados por la derecha", dijo Morales a radio Panamericana el domingo, cuando le consultaron si es cierto que quiera que se destituya a Del Castillo para permitir el retorno de Quintana.

El expresidente del Estado dijo que hay exministros que tienen mucha "dignidad" y mucha "autoridad", como para aceptar ser parte del actual Gabinete.

"Hay ministros, exministros y autoridades que si bien no son indispensables tampoco son desechables, pero sí tienen dignidad y por eso no van a aceptar", dijo.

Cargando...

Aseguró que tiene documentación sobre la corrupción que cometen algunas autoridades del Gobierno de Arce, es el caso de viceministros que fueron imputados, pero no fueron cambiados: "¿Cómo es eso, hay que ser corrupto para no ser cambiado?", dijo.

"Tenemos tanta documentación sobre corrupción del ministerio de Obras Públicas, a mí no me gusta hablar en base a chismosería. Quiero decirle algo, entregué documentos e implicaciones de comandantes (de la Policía) en tema narcotráficos personalmente al hermano Lucho y no pasó nada, si hubiera pasado algo hubiéramos entregado muchos documentos, pero ahora los guardamos los documentos y mucha información y para eso estamos a la espera de una reunión con el Presidente", dijo.

Mencionó el caso del exministro de Educación, Adrián Quelca. Apuntó que todo es una dura campaña contra su persona y los dirigentes del Chapare, como sucede con los legisladores Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.

Dijo que esperan la convocatoria del presidente Arce, porque cuando otras organizaciones los convocan "van corriendo".

Cargando...

"Nosotros tenemos mucha autoridad para pedir reivindicaciones y atención a las demandas que tienen, como señalan los compañeros (de las Seis Federaciones) porque en el trópico de Cochabamba, el 97% (votó por) Lucho presidente y David vicepresidente", aseveró.

Afirmó que "seguramente el presidente (Arce) va a tener que explicar a las seis federaciones, a las subcentrales y a la mancomunidad a qué se debe".