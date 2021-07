Evo confirmó que Álvaro amenazó al general Terceros para que deje salir el avión que lo llevó a México

Cargando...

La Paz, Bolivia

El expresidente Evo Morales, adelantó en 2020 la declaración del excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros, sobre las amenazas vertidas por el exmandatario y el exvicepresidente Álvaro García Linera, si no se le permitía salir del país en el avión mexicano que llegó a recogerlos en el aeropuerto de Chimoré, tras su renuncia el 10 de noviembre de 2019.

"Álvaro (García Linera) se comunicó otra vez con el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general (Gonzalo) Terceros y habló, le dijo 'aquí (en Chimoré) hay más de 10.000 compañeros concentrados (...) va a arder el aeropuerto, vamos a arder nosotros, van a arder sus soldados, bajo su responsabilidad; esa llamada telefónica ha sido clave, creo que (el general) le dijo ( a Álvaro) 'páseme con el piloto', le pasó y otra vez carreteamos para levantar el vuelo", dijo Morales el 11 de noviembre de 2020, en una concentración masiva realizada en Chimoré, con motivo de su regreso a Bolivia.

Terceros prestó su declaración ante el Ministerio Público sobre su participación en las horas previas y posteriores a la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Reveló las reiteradas advertencias sobre que miles de personas generarían violencia en el trópico de Cochabamba, y que otros miles de personas bajarían de El Alto para quemar La Paz.

"Me habló el exvicepresidente Álvaro García Linera, que me llamó y nuevamente me amenazó, indicándome de manera textual: 'General, si no deja que salga el avión mexicano todos los compañeros del trópico de cochabambino se están alzando y va a correr sangre...' Yo le indiqué: 'Hermano Vicepresidente, el problema es que yo no quiera, sino que el espacio aéreo del Perú habría sido negado'", se lee en la declaración realizada por el exjefe militar.

Terceros también recuerda, que horas previas, a eso de las 16:00, Evo Morales le llamó para reclamarle por qué no autorizaba el ingreso del avión mexicano al territorio nacional, y "le volví a explicar que la Embajada no mandó la solicitud y que estábamos a la espera".

"En ese momento -recuerda Terceros-, de manera textual él (Evo Morales) me dijo: 'si no me autoriza el ingreso de ese avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad".

Tras la renuncia y salida de Evo Morales -junto a otras exautoridades- del país, turbas enardecidas quemaron y destruyeron al menos ocho estaciones de policías en las ciudades de El Alto y La Paz en un día. En el trópico de Cochabamba también se registraron destrozos en cuarteles de la policía y en locales de la población en general.