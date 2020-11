Evo instruye a su bancada interpelar a Salvador Romero por pretender “ocultar los resultados”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Ante miles de personas que protagonizaron una concentración en Chimoré, el expresidente Evo Morales, pidió a su bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), iniciar un proceso contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero por pretender “ocultar los resultados” de las elecciones del 18 de octubre.

“Hasta la última noche tratando de engañar al pueblo boliviano. Aprovecho esta oportunidad, convoquen a una interpelación o un informe, el sábado 17 dijo que no había el Direpre, el domingo a las ocho de la noche, tenía que haber informe en boca de urna y nada, después conferencia y nada, ya habíamos ganado y estaban tapando, seguramente preparando cómo ocultar los resultados”, expresó este miércoles ante sus simpatizantes.

El líder cocalero fue recibido por los titulares del Senado y Diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, además de la extitular de la Cámara Alta, Eva Copa y el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, aunque no estuvieron los nuevos mandatarios, Luis Arce y David Choquehuanca.

Morales justificó las ausencias señalando que ambas autoridades del Estado están concentradas en la “organización del Estado”.

“Esta mañana conversé con Lucho, a la una de la madrugada me llamó, intentaba cómo llegar, ojalá pueda llegar, pero está en pleno proceso de organización del Estado. Esta mañana nuevamente conversamos, internamente debates, para no equivocarnos en la designación de autoridades, saludamos a Lucho presidente, David vicepresidente y a los asambleístas que lo acompañan”, expresó Morales.

En su discurso aseguró también que no volvió al país para vengarse de nadie.

"Hermanos y hermanas, yo vuelvo y quiero decirles no soy vengativo, no vengo a vengarme con nadie, solo quiero decir que me dejen trabajar, somos trabajadores", manifestó Morales, ante una multitud de sus seguidores.

Después pidió al presidente Luis Arce y a los presidentes de las cámaras de Diputados y del Senado justicia por los fallecidos en los hechos violentos en Sacaba, Senkata, Yapacaní y Potosí.

“Quiero pedir mediante los hermanos de las cámaras hay que hacer un acto de justicia de las mascares de Senkata, Sacaba, Yapacaní, de Potosí; hermano lucho (presidente Luis Arce) tiene que hacer acto de justica con compañeros, de gente perseguida en Bolivia, fuera de Bolivia, es una responsabilidad que tenemos y nuestra tareas es cómo cuidar eso”.

Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, en medio de un conflicto postelectoral y al día siguiente dejó el territorio boliviano. Inicialmente se refugió en México y después en Argentina.

El pasado domingo, el expresidente inició su camino de retorno al país. En principio se trasladó por vía aérea desde Buenos Aires hasta Jujuy, luego viajó por carretera hasta La Quiaca y el lunes ingresó al territorio boliviano por Villazón.

Una caravana acompañó a Morales desde Villazón durante todo su paso por distintas poblaciones de los departamentos de Potosí, Oruro y finalmente Cochabamba hasta llegar a Chimoré.

Foto: EFE