Evo pide a participantes de las mesas técnicas dejar “el cálculo político y la mezquindad”

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se pronunció sobre las mesas técnicas que tienen como objetivo fijar fecha para la realización del Censo y pidió a los integrantes dejar de lado “el cálculo político y la mezquindad” y se den cuenta de que el daño a la economía del país puede ser irreversible si no encuentran soluciones.

“Nuestro pueblo espera que dejen el cálculo político y la mezquindad a un lado y se den cuenta de que el daño a la economía del país puede ser irreversible si no encuentran soluciones ni asumen decisiones. Pedimos actuar con conciencia y responsabilidad antes de que sea muy tarde”, así se pronunció Morales mediante de sus redes sociales.

Este lunes se dio continuidad a la reunión técnica que se desarrolla en la ciudad de Trinidad, en Beni. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que el encuentro podría demorar al menos cinco días.

Morales también pidió a los responsables y participantes de las mesas técnicas considerar la situación “desesperante” que enfrentan los cruceños, donde se cumplen 17 días de paro indefinido por el Censo 2023.

Hubo algunas críticas al Gobierno sobre la metodología que se estaría adoptando en las mesas técnicas. El alcalde de La Paz, Iván Arias, comentó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no está abierto a negociar la fecha del empadronamiento.

“Hemos encontrado un INE cerrado. Consideran que lo que ellos han hecho es lo mejor, no aceptan que se puede acortar plazos, no aceptan que se puede hacer actividades en paralelo, hay cosas que a mí me sorprende”, dijo esta mañana.

Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, denunció que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no presentó una información precisa sobre los cronogramas, asignación de equipos, tecnología y recursos humanos de las 700 actividades que están planificadas para el Censo.