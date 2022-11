Exdiputada Patty redacta una carta de renuncia para Camacho y advierte con ir a entregarle

Cargando...

La exdiputada del MAS, Lidia Patty, redactó una carta de renuncia para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la firme. La nota escrita por Patty señala en la referencia “renuncia por incompetente, discriminador y terrorista”.

La exlegisladora anunció que le da 72 horas al gobernador cruceño para que “transcriba (la carta) sino quiere redactar (su propia carta de renuncia)”, de no hacerlo, Patty advirtió con viajar a Santa Cruz para entregar y hacer firmar la nota que ella escribió.

“Yo presento esta carta, la carta elaborado, para que transcriba si no quiere redactar. Esta carta que firme en 72 horas, no cumple, 48 horas, después le doy 24 horas, si no hace eso yo voy a viajar a Santa Cruz a hacer firmar esta carta. Aquí está la carta de su renuncia a su cargo que de una vez que deje, esto es renuncia por incompetente, discriminador y terrorista eso lo que él digamos va a hacer”, explicó Patty.

La exdiputada cuestionó a Camacho por presuntamente promover el paro cívico indefinido por el Censo 2023.

Cargando...

En 2019, tras las fallidas elecciones generales de ese año, Camacho redactó la carta de renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. En un cabildo anunció que viajará a La Paz para entregar la nota y no retornará hasta que la misma sea firmada.