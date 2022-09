Exigen que el exministro Juan Ramón Quintana pida disculpas de rodillas a la ciudad de El Alto

El Alto

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Roberto de la Cruz, exigió este jueves al exministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana, que pida disculpas a la urbe alteña, tras sus afirmaciones que indican que “El Alto se ha convertido en la cueva del financiamiento de los europeos y de los gringos, para dividir”.

“Él es un mal agradecido que viene con ataques, no le vamos a perdonar, si no pide perdón de rodillas dentro de 24 horas a la ciudad de El Alto, vamos a declarar a Juan Ramos Quintana, persona no grata”, manifestó De la Cruz.