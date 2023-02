Exmilitar: “El sistema penitenciario no funciona por las actividades corruptas, sus efectivos no están bien preparados ni equipados”

El coronel retirado del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, manifestó que la fuga del reo brasileño Felipe Evaldo Meneses Iglesias, conocido como Andre Luiz Xavier Da rocha, que se fugó en medio de una balacera antes del mediodía de ayer, martes, 31 de enero, cuando era custodiado al hospital de Clínicas de La Paz, es producto de una falla del Régimen Penitenciario que no observó la peligrosidad del recluso, además la falta de protección y preparación de los policías permitió su huida.

“El sistema penitenciario es el que está fallando, ese sistema penitenciario que no funciona por las actividades corruptas”, señaló el experto en tácticas militares. “Sus efectivos no están bien preparados, pero sobre todos sus efectivos no están bien equipados”, agregó.