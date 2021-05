Falleció la activista de la Red Trebol Rayza Torriani

Cochabamba, Bolivia

La activista Rayza Torriani y líder de la Red de Personas Trans de Bolivia (Trebol), falleció hoy tras complicaciones derivadas por el Covid-19, en un centro médico en Tiquipaya.

Torriani estuvo luchando por varios días contra el virus, necesitaba ingresar a un centro de salud que cuente con terapia intensiva, pero lamentablemente no encontraba espacios, debido al colapso en el sistema público de salud.

La situación se dio a conocer a través de una publicación en redes sociales, que indicaba la imperiosa necesidad de un espacio en terapia intensiva, debido a la complicación en su estado de salud y que el lugar donde estaba internada no brindaba las condiciones para tratarla.

“La noche del miércoles 19 de mayo me tocó firmar un documento que decía que el centro de salud donde se encuentra no es óptimo y que puede morir. Estaba en una larga lista de espera para ser internada en terapia intensiva; la última vez que hablé con ella me dijo que tenía miedo morir, pero no por ella, si no por su hija”, indica una nota firmada por un amigo de Torriani, Frank Evelio Arteaga.