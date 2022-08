Familia de la mujer que se prendió fuego asegura que denunciaron varias veces al hombre por violento

Cochabamba, Bolivia

La madrugada de este lunes, en la zona de Santiaguilla, en el municipio de Tiquipaya, Erika, una mujer de 22 años se roció gasolina y se prendió fuego, resultando con quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo. Su hija de 1 año y su pareja de 33 años también fueron afectados por las llamas.

En horas de la noche, la mamá, que vive en Potosí, y la tía de la joven llegaron al hospital Viedma.

"Hasta ahora no nos dicen nada. Lo único es que estemos atentos, que es posible que ella no resista. Está con oxígeno en terapia intensiva, no reacciona, su pulso está débil y nos tenemos que preparar para cualquier cosa", dijo la tía.