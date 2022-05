Familia de Laura joven estrangulada en un alojamiento pide justicia y máxima pena para el feminicida

La Paz

La familia de Laura C. joven de 19 años estudiante universitaria de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, (UMSA), de La Paz, pidió a las autoridades este lunes, la pena máxima para el autor y sus posibles cómplices del asesinato de su sobrina.

Según las investigaciones los celos habrían propiciado a que el hombre de 27 años, quitara la vida a Laura, la ahorcó y abandonó en un alojamiento ubicado en la calle Linares de la ciudad de La Paz, el examen médico forense señala que la causa de muerte de Laura es asfixia mecánica.

“Cualquier niña no puede morir así en manos del agresor, lo único que yo pido es justicia y que se esclarezca quien fue el culpable, yo hubiera querido que mi hija sea quien me entierre, y no yo enterrarla a ella”, aseveró el padre de Laura.