Familia de Percy impugnará informe pericial del IDIF y la califica de "contradictorio e insuficiente"

Santa Cruz - Bolivia

La familia de Percy Fernández Áñez, anunció este miércoles que presentará ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Departamental, una impugnación al dictamen pericial sicológico solicitado por el Ministerio Público al Instituto Investigaciones de Investigaciones Forenses (IDIF), y que fue realizado al exalcalde en el que determina que tiene conservadas la mayor parte de sus funciones cognitivas.

A través de un comunicado, la familia del exburgomaestre cruceño califica el informe realizado por la sicóloga forense Silvana Paola Barriento como totalmente "contradictorio, insuficiente y ambiguo".

"El memorial de impugnación dirigido a los fiscales del caso señala: “Toda vez que, en fecha 12 de enero del año 2022, fuimos legalmente notificados con el dictamen pericial psicológico, es que, en tiempo y forma oportuna, conforme establece el artículo 214 del Código de Procedimiento Penal (CPP), impugnamos el dictamen pericial, por ser totalmente contradictorio, insuficiente y ambiguo", señala el pronunciamiento.

En la imputación se cuestiona que Percy Fernández tiene juicio de realidad, cuando en las pruebas de la psicóloga menciona que el exalcalde afirma que “aún vive con su madre y sus hermanos”.

"Entonces ¿cómo es que existe juicio de realidad? Quien tiene juicio de realidad sabe con quién vive. De allí que existe una total contradicción en el informe de psicóloga forense además de un sesgo de interpretación para llegar a las conclusiones finales", indica la imputación de la familia del exalcalde.

La pericia del IDIF sustenta que se evaluó y determinó la presencia de deterioro mental de funciones cognitivas y como áreas afectadas dice la orientación, psicomotricidad y la memoria. Sin embargo, la defensa observa que en dicho informe menciona anteriormente que “existe una Inteligencia conservada, Memoria conservada, Atención conservada, Juicio conservada”.

“El hecho que el paciente tenga alterada la memoria, la orientación y la psicomotricidad son alteraciones de la inteligencia, por lo tanto, nuevamente se advierte una total contradicción de la psicóloga al decir en su conclusión de que existe una Inteligencia conservada, Memoria conservada, Atención conservada, Juicio conservada”.

La forense afirmó que si bien la afectividad está conservada, durante la entrevista Percy Fernández le declara su amor, hecho que la misma clasifica como conducta inadecuada.

"En la demencia, ahora denominada por el DSM-5 trastorno neurocognitivo mayor, es posible observar conductas de cortejo o afectivas hacia otra persona que no es la pareja, este hecho se da por la expansión del afecto. Los síntomas psiquiátricos de tipo anímico son comunes en la demencia y pueden aparecer incluso antes de que se manifieste el deterioro cognitivo. Por lo tanto, a pesar de que esta conducta fue relevada por la Perito, no fue tomada en cuenta a la hora de considerar la naturaleza patológica de la conducta. Así mismo, la alegría permanente del paciente durante la entrevista no es congruente con la gravedad de la situación que atraviesa, lo cual señala la existencia de alteraciones afectivas", reza el pronunciamiento.

En el informe se señala que el pensamiento está conservado, sin embargo, la perito también informa que en ocasiones el paciente es recurrente o perseverante con algunos temas.

La perito señala que no se observa signos de impulsividad, pero al mismo tiempo informa que el paciente intenta seducirla, hecho que demuestra que la impulsividad sexual está descontrolada, y que a pesar de la seriedad de la situación el paciente no puede contenerse.

"Es más, adviértase que si el paciente (Ing. Percy Fernández) hubiera deseado simular o tuviera la capacidad de querer simular, como se explica que él mismo se exponga a sí mismo, habiendo causado malestar a la psicóloga por querer seducirla y ella luego a él, le diga que eso lo va informar. Si una persona desea simular algo a su favor, jamás se expondría para ello. Entonces queda claro y evidente una total contradicción que existe entre lo que ella (la psicóloga expresa durante las pruebas realizadas) y sus conclusiones, quedando en evidencia aquel sesgo de interpretación de la psicóloga.

Finalmente, en la conclusión de la imputación enfatizan en las múltiples contradicciones, ambigüedades e insuficiencias del dictamen pericial de la psicóloga del IDIF.

Apuntan que ante la complejidad del estado mental de Percy Fernández, recomiendan que solo puede ser comprendido por un equipo multidisciplinario de profesional médico que comprenda un neurólogo, neuropsicólogo, neuroradiólogo y un psiquiatra.

"Finalmente para complementar la evaluación es imperativo tomar en cuenta los resultados de la Resonancia Magnética Cerebral que se le ha tomado, ya que es un documento fehaciente del daño parenquimatoso anatómico cerebral, que no da lugar a duda alguna sobre el deterioro cognitivo que experimenta el paciente", finaliza la impugnación que fue firmada por Carlos Fernández Velasco, hijo del exalcalde cruceño.