Familia honra con un altar a su perrito "Don Perry" en Todos Santos

Con flores, un plato de las croquetas que eran sus favoritas y su correa, así recibió Alejandra a la almita de Don Perry en esta fiesta de Todos Santos en su domicilio en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz.

“Yo creo que Don Perry me acompaña siempre. Este tipo de rito hace que lo sienta más cerca y él sabe que no lo olvido ni lo olvidaré jamás ya que uno no muere en tanto lo sigan recordando", cuenta Alejandra a Notivisión Digital.