Familia identifica a mujer embarazada encontrada muerta en La Guardia

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La noche de este lunes se logró identificar el cuerpo de la mujer embrazada que fue encontrado hace cuatro días entre matorrales en la comunidad El Sombrerito, municipio de La Guardia.

Viviana Ojeda Vargas de 21 años fue identificada por sus familiares gracias a los tatuajes que la joven tenía en diferentes partes del cuerpo. Ella estaba reportada como desaparecida desde el pasado 5 de septiembre.

Viviana estaba con 20 semanas de gestación y según la autopsia de ley fue golpeada y estrangulada.

Cargando...

La madre de la víctima clama por justicia y sospecha de la expareja de su hija pues, asegura que en reiteradas ocasiones la había golpeado e incluso se solicitó ante la policía una orden de alejamiento.

"Yo hablé con ella el pasado lunes a las 9:57, me llamó llorando diciendo que su expareja la llevó hasta la avenida Alemania y no la dejaba irse (...) Ella ya no quería estar con él pero la llamaba y la buscaba donde sea; todas la noches la llamaba", reveló la mamá de la joven.

Los familiares llegaron hasta la morgue de La Pampa de la Isla para retirar el cuerpo y así poder darle cristiana sepultura.

Con este hecho subieron a 63 los casos de feminicidio en el país; 19 de estos están en Santa Cruz y la mayoría fueron cometidos por motivos sentimentales.

Cargando...