Familiares de Eliana aun esperan que les entreguen su cuerpo

Cochabamba, Bolivia

En horas de la noche de este lunes, familiares de Eliana Heredia -la joven de 24 años que murió al saltar de un minibús sin frenos-- llegaron hasta el IDIF exigiendo que se les entregue su cuerpo y trasladarla a su domicilio para realizar el velorio correspondiente. Ellos esperaron toda la noche y en la mañana aun no tenían respuesta.

En el lugar, algunas familiares se encontraban molestos debido a que no les informan sobre la situación del cadáver de la joven. Denuncian que en la EPI Norte les indicaron que ya se había hecho la autopsia, pero en el IDIF les informaron que todavía no, que la harían hoy por la mañana. Entonces, decidieron golpear y empujar la reja de ingreso a la institución. Luego, llegó personal de la EPI Coña Coña para evitar que se registren daños en los ambientes del IDIF.

"Devuélvanme a mi única hija, me duele que le hayan dejado encerrada ahí. No sé cómo aguantar este dolor. Quiero velarle y darle cristiana sepultura", contó la madre de Eliana entre lágrimas.

A su vez, el padre explicó que continuaban esperando y que les informaron que la Fiscalía no se emitió el requerimiento. "El policía de turno nos dijo que está haciendo todo lo posible, pero no sé por qué la fiscal no ha podido entregar el requerimiento. Estamos aquí esperando con toda la familia", dijo Dario Heredia.

"Por favor, que hagan la autopsia. Los vecinos están bajando, no quiero convulsión. Quiero que me entreguen a mi hijita", agregó.

Ambos padres contaron que el hijo de Eliana está con su otra abuela, que aun no le contaron lo que pasó con su mamá, pues apenas tiene 5 años. "Bien prendido a su mamá, a todo lado le perseguía. 'Mi mamá está tardando', me decía. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo va a superar esto?", lamentó la mamá de Eliana.