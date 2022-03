Familiares de Vania Trujillo, piden que se investigué a la Fiscal Jordán

A momento de la presentación del feminicida, los familiares de la víctima que asistieron a la conferencia de prensa exigieron justicia en medio de llanto y dolor: “Maldito, vas a pagar por la muerte, va a pagar tu familia más, asesino”. Exigían la madre y la hermana de Vania.

“Quería hacerlo escapar no ha hecho nada la fiscal, le han pagado, tienen que ser investigada yo le he dicho porque está muerta me la divulgas, tienen que botarle a esa fiscal, nada ha hecho el abogado de oficio junto con la fiscal”, señaló Natividad Blanco, madre de la víctima.