Familiares y amigos dieron el último adiós a víctimas de feminicidio en Cotoca

Santa Cruz, Bolivia

La tarde de este martes, familiares y amistades llegaron hasta el cementerio Los Cusis para dar el último adiós a Florentina Cordero Ortega (36) y Adelaida Candia Cordero (18), que fueron victimadas a mano de Fernando Mesa Arancibia.

El doble feminicidio ocurrió la mañana del lunes 13 de septiembre en el domicilio donde vivían madre e hija en la urbanización Las Palmeras II, ubicado en el municipio de Cotoca.

El agresor llegó en estado de ebriedad a la vivienda con una picota en mano, herramienta que utilizó para atacar a su pareja e hijastra provocándole múltiples lesiones en el cuerpo.

"No, no hay resultados con el paradero del autor. Pedimos justicia por mi sobrina y hermana, que no caigan mujeres de esta manera", dijo Elena Cordero, familiar de las víctimas.

"Era una chica muy trabajadora, no tenía los recursos, tenía una hijita y así luchaba", afirmó Elizabeth Brañez, compañera de colegio de Adelaida.

Por su parte el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, anunció que se citará a declarar a las personas del entorno de Mesa para que ayuden en el esclarecimiento de este caso.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en conjunto con la Fiscalía, se encuentran movilizados para dar con la captura del autor del crimen.