Felcn logra afectar al narcotráfico $us. 650.000 en nueve operativos en Santa Cruz

Santa Cruz - Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ejecutó nueve operativos en Santa Cruz, en el que se logró afectar al narcotráfico con $us. 650.000, la aprehensión de 14 personas, el secuestro de siete vehículos por un valor aproximado de $us $us 97.000 y dos viviendas valuadas en $us 168.000.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, llegó la mañana de sábado hasta Santa Cruz para pormenorizar cada uno de los casos en conferencia de prensa.

El primer caso tiene que ver con el seguimiento de la investigación de la "Reina del microtráfico", que en su fase cuarta, se realizaron allanamientos en la zona de Satélite Norte.

Indicó que en el domicilio de Liane Medrano Ledezma (21), se encontraron 135 gramos de cocaína y 60 tabletas de Flunitrazepan y un fármaco que se usa para hacer dormir a los pacientes, pero que es usado para cometer delitos. En este caso se aprehendió a tres personas (Liane, Chaparro Flores y Miguel Medrano Ledezma) y se incautó el domicilio. Con este operativo se afectó al narcotráfico en $us 80.400.

El siguiente caso fue identificado por efectivos de inteligencia en Camiri, donde se logró secuestrar un camión procedente de Perú que transportaba 122 kilogramos (Kg) y 900 gramos de cocaína, y que tenía destino a Brasil.

Se aprehendió al Sabino Z. de 34 años, conductor del vehículo que portaba esta sustancia controlada. En este segundo caso se afectó al narcotráfico en $us 312.000.

En el operativo denominado “Colmena”, se detuvo a tres personas en la carretera hacia Villa Tunari, que portaban 23.660 gramos de cocaína en estado sólido, camuflado como galletas.

Las personas aprehendidas fueron identificadas como Emilio Felipe Durán, Juan Mamani e Isabel Pozo Siles. En este operativo se secuestró cuatro motorizados.

El pasado 30 de abril, una mujer trataba de enviar una encomienda del aeropuerto de Viru Viru a Estados Unidos con hamacas impregnadas con cocaína, por tal motivo se procedió a su aprehensión.

Asimismo, el 17 de mayo, en la misma terminal aérea, se encontró otra encomienda, se trataba de una conservadora en cuyo interior había cocaína y tenía como destino final Estados Unidos. Por tal motivo, se aprehendió a Carmen R. R. y se afectó al narcotráfico en más de $us 21.000.

El siguiente caso fue realizado por Umopar – Cotoca, donde se incautó un minibús que tenía en su interior 20 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 20 kilogramos con 400 gramos de esta sustancia. Por tal motivo, se aprehendió a Braulio Ch. A., conductor del vehículo.

Por otra parte, en la zona la Cuchilla se encontró un camión, que en su interior tenía 93 kilogramos de marihuana en 90 paquetes, y se aprehendió a Giovana P.C y a Ricardo C.C., implicados en este caso. En este operativo se afectó al narcotráfico en más de $us 204.000.

Otro caso sucedió en la zona de El Palmar, donde se aprehendió a María M. V. con una mochila que tenía en su interior 11 paquetes de cocaína y se logró afectar al narcotráfico en más $us 16.000. De la misma manera, el 19 de mayo se aprehendió a un sujeto de nacionalidad boliviana que transportaba en su vehículo más de 21 kilogramos de cocaína.

En tanto, el ministro de Gobierno indicó que el 24 de abril se suscitó un robo agravado, en la zona norte de Santa Cruz, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta robaban las pertenencias de las personas que circulaban por el lugar y amenazaban con un arma blanca a sus víctimas. Después de un operativo de patrullaje y búsqueda se dio con Jhonatan F. de 23 años y Luis S. de 25 años, ambos con antecedentes policiales.

También se identificó otro caso de robo agravado en Warnes, donde el ciudadano Reynaldo T. F. de 23 años robaba las pertenencias a los jóvenes que se trasladaban a sus unidades educativas y los amenazaba con un arma de fuego. Este sujeto ya fue aprehendido.

Además, se aprehendió a Alexander P.T., quien se dedicaba a robar motocicletas en Santa Cruz y Tarija, haciéndose pasar como un falso comprador para después agredir a sus vendedores y despojares de los mismos.

“Este sujeto robó siete motocicletas y cinco de ellas ya fueron recuperadas. Actualmente se encuentra prófugo el señor Diego T., también implicado en este caso y esperamos dar con su paradero en las siguientes horas o días”, añadió Del Castillo.