Feminicida de Selma: “No me arrepiento de lo que hice. Y no lo haré”

Cochabamba, Bolivia

Deyvi Paco Herrera se quitó la vida ahorcándose en un alojamiento en Salta - Argentina donde había huido después de asesinar a Selma Ariana Illanes el pasado 16 de agosto. Alquiló una habitación indicando que al día siguiente dejaría el lugar porque iba a visitar a un pariente.

El administrador ingresó al cuarto debido a que no respondía y lo encontró sin vida el 20 de agosto. La Policía de Bolivia, en coordinación con la Gendarmería de Argentina, estableció la identidad del fallecido y descubrieron que se trataba del feminicida de Selma.

En mensajes enviados a su hermano señaló: "Es mi despedida hermano. Lo siento, sé que fallé como hombre, como hermano, como padre y como amigo. Me arrepiento mucho de fallarles, pero no me arrepiento de lo que hice. Y no lo haré. Ahora estoy muerto en vida y solo queda descansar. Ya hicieron todo conmigo, me mataron por dentro, sacaron lo peor de mí".