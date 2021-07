La Paz: Feminicida mató a Jessica 16 días después de que lo denunció por violencia

La Paz, Bolivia

Jéssica L. M. L., de 24 años, denunció el 6 de julio a Daniel C. R., de 33 años, acusándolo ante las autoridades policiales de la brutal agresión que sufrió por él, logrando una orden de alejamiento de la Policía en su contra, que surtió el efecto contrario al deseado: el criminal aprovechó el tiempo para planificar cómo acabar con la vida de su expareja.

La madrugada del 5 de julio el asesino, golpeó salvajemente a Jessica delante de sus hijos de niños de nueve y siete años, lo que motivó la víctima a pedir ayuda…

“Me golpeó, pero todavía no hice la denuncia. Me saqué fotos donde me ha golpeado, mi cabello todo me ha sacado, me ha pegado en el piso...”, relató a su amiga en esa ocasión, antes de dirigirse a levantar la denuncia ante la Plataforma de Atención Integral a la Familia en Obrajes, donde fue direccionada a la jurisdicción de Palca, cerca de la casa de Jéssica en Ovejuyo, a su vez, ahí le recomendaron ir a la Fiscalía para obtener una autorización para el examen forense, el cual arrojó que sufrió policontusiones y cinco días de impedimento.