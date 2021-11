Feminicidio: “No me dejes mamá, no me abandones” dijo la hijita sujetando el ataúd

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Rosa Mabel Choque fue despedida en medio de llanto y mucho dolor, pero una imagen quebró a todos los presentes, fue la de su pequeña hija que se aferró al ataúd de su madre, a quién le decía “no me dejes mamá, no me abandones”.

Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Pucara Grande, su madre, Elena Mallón, pidió justicia y que se otorgué la pena máxima a Ángel E. L., esposo de la víctima y feminicida de su hija.

Pero las verdaderas víctimas de este trágico hecho son los dos hijos que se quedaron sin padres y presenciaron el momento en que su progenitor le quitó la vida a su madre, la abuela pidió apoyo psicológico.

Cargando...

“Mi hija fue asesinada, ese hombre la dejó morir, cuando llegué vi su cuerpo en el piso, lleno de sangre y sin vida, le ha matado en presencia de mis nietitos. Ayúdenme a encontrar justicia”, dijo.

El Juzgado de Violencia de la EPI-Sur dispuso la detención preventiva de Ángel en el penal de máxima seguridad de El Abra por el hecho ocurrido el pasado 4 de noviembre en Jaihuayco.

El informe forense estableció que Mabel murió por una hemorragia a causa de las heridas provocadas con un cuchillo.

Hasta la fecha con 15 los feminicidios registrados en el departamento.