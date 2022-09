Fingió ser el dueño para robarse un perro que ahora es buscado desesperadamente por su familia

Cochabamba, Bolivia

Un joven robó a un perro, que estaba reportado como desaparecido, fingiendo ser su dueño. Se trata de un animalito de raza, un bulldog inglés, que puede ser vendido a buen precio en el mercado.

El hombre llegó al surtidor D'Orbigny, donde una de las trabajadoras de muy buena fe que encontró al perro y se lo entregó. El perro no se muestra muy cercano al sujeto, lo que levanta sospechas en las otras personas, pero el sujeto lo agarra, hace que el bulldog le lama la cara, lo sube a su motocicleta y se lo lleva.

El perro se perdió el pasado sábado en la OTB Villa Galindo. Su dueña fue a buscarlo y descubrió el robo. Logro obtener imágenes de cámaras de seguridad para poder identificar al ladrón.

"No sabemos cómo fue que apareció este muchacho, que se ve en el video, diciendo ser el dueño de mi perrito, cosa que es falsa. Él se llevó un perro ajeno, que tiene dueño. Necesito que esta persona que se llevó a mi perro me lo devuelva, ya que no es suyo ", dijo la propietaria.

En el video, se observa que el hombre finge llorar en el momento de ver al perro.

Además, el can necesita medicamentos ya que sufre de ataques de taquicardia.

"Él necesita tener su medicación, comida especial y este cachorrito no es para tener crías, no puede tener crías" , afirmó la dueña.

Por eso, intentó hacer la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), pero se la rechazaron. Exhorta a las autoridades a apoyar en el caso.

"No me aceptaron la denuncia porque no hay cárcel para el robo de perros. Pido a las autoridades que se haga algo para ese tipo de casos, porque no soy la única víctima de esas cosas", lamentó.