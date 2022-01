Fiscal Javier Cordero abandona investigación por el caso ítems fantasmas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El fiscal Javier Cordero abandonó este miércoles la comisión de fiscales que investiga el caso de la presunta creación de 800 ítems fantasmas detectados en la gestión pasada de la Alcaldía cruceña.

Cordero explicó que abandonó la investigación por vacaciones durante 30 días y por problemas de salud pues padece diabetes. También aclaró que no sabe si terminado este lapso retornará a la comisión.

"Solicité vacaciones por salud. Estoy delicado y aprovecharé para recuperarme. No me han apartado (del caso ítems), sino que tomé vacaciones, y como fiscal de carrera, me corresponde", dijo Cordero.

En entrevista con Notivisión, el fiscal Iván Quintanilla, confirmó que a partir de este jueves se integrará a la comisión de fiscales en reemplazo de Cordero, e indicó que inicialmente pedirá el inventario del caso y observará conforme al procedimiento.

Cargando...

"Pondré el empeño y compromiso que siempre he tenido con la institución. Me han designado y en base a esa situación voy a resolver", dijo Quintanilla.

A tiempo de indicar que las investigaciones no pararán, la fiscal Marcela Terceros, manifestó a nuestro medio que queda a cargo de la comisión además de la Unidad de Anticorrupción de Santa Cruz. Anunció que este jueves se resolverá el incidente presentado por los abogados del exalcalde Percy Fernández.